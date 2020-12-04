ناموس الحول والزمول لهجن العاصفة والرئاسة

المصدر: (المرموم - البيان الرياضي)

شهد ميدان المرموم، تألق الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في تحديات الحول والزمول، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

ووضع المضمر غياث الهلالي، شعار هجن العاصفة على الصدارة في الشوط الرئيس للحول المحليات، عن طريق «الشاهينية»، التي نالت المركز الأول في 12:39:4 دقيقة، وسيطرت هجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري على 3 أشواط، وقاد «الشاهينية» للمركز الأول في الشوط الثاني للحول المهجنات في 12:42:6 دقيقة، كما قاد «شاهين» لصدارة الشوط الثالث للزمول المحليات في 12:55:6 دقيقة، ونال «شاهين» قمة الحول المهجنات في الشوط الرابع في 12:55:8 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز