90 محملاً في سباق اليوم الوطني لـ «الشراعية 43 قدماً»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام اليوم، سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49. ويشارك في السباق الذي ينطلق من شمال جزيرة السعديات 90 محملاً شراعياً، لمسافة 22 ميلاً بحرياً، حيث نقطة الختام بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 3 ملايين درهم إجمالي جوائز للفائزين في السباق، إضافة إلى 3 سيارات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهته أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن السباق يعد واحداً من العلامات المميزة التي اعتاد عليها أهل التراث البحري في هذا اليوم من كل عام، مشيراً إلى أن إدارة النادي تهدف دوماً للقيام بدورها المجتمعي والوطني على أكمل وجه.

ووجه الرميثي التهنئة للقيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، متمنياً أن تتواصل الأفراح في وطن زايد الخير وأن تستمر الإنجازات .

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