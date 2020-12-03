انطلاق «جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن» 2020 اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنطلق صباح اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2020.

تمثل الجائزة أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كانت الجائزة قد انطلقت عام 1994 ومنذ ذلك الوقت باتت تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن باعتبارها إحدى أهم الفعاليات الكبرى، وتحظى بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول الخليج ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

وتقام «جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن» بتعليمات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأتمت اللجنة المنظمة للسباقات التجهيزات الأخيرة لانطلاقة الحدث مع فئة الحقايق والتي ستركض من خلالها نخب الأصايل على مدار 20 شوطاً.

وتقام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة.

وخصصت اللجنة المنظمة 204 أشواط للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لهجن الجماعة، منها 36 شوطاً للرموز، والتي تشهد التنافس من أجل نيل الناموس ويحصل الفائز بشوط الحول الرئيسي على سيف+ 3 ملايين درهم.

ويتوقع أن تشهد السباقات حضوراً كبيراً خاصة في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين.

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