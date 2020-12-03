«الجمل تلاد 15» و«إنتاج العزبة» في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

يستعد ملاك الإبل المحليات لخوض منافسات الأسبوع الخامس من مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والذي سيشهد مزاينة شوط الجمل تلاد 15، ومسابقة الرماية (الشوط المفتوح)، ومزاينة إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار.

ومن المتوقع أن يحظى شوط الجمل تلاد 15 محليات بمشاركات كبيرة ومنافسات قوية بين ملاك الإبل في الإمارات والخليج، حيث يعتبر من الأشواط القوية التي تتطلب تحضيرات مسبقة من المُلاك لتقديم أفضل 15 مطية مما لديهم من جميلات الإبل «التلاد»، حيث يشترط على كل مشارك تقديم 15 مطية من الإبل المولودة في عزبته، وأن تكون ملكاً له ولأبنائه وليست مودعة لطرف آخر وليس له فيها شريك.

إنتاج

ويبدأ غداً دخول المطايا المشاركة في شوط شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار محليات إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

وتنطلق اليوم مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) والتي ينظمها مهرجان الظفرة بدورته 14 بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وقد خصص لها 10 جوائز قيمة، حيث تستمر المسابقة بشكل يومي لغاية 31 ديسمبر الجاري.

ونبهت اللجنة المنظمة للمهرجان، الراغبين في المشاركة في مسابقة الرماية ضرورة إجراء فحص (كوفيد 19) قبل موعد المشاركة في المسابقة بـ 5 أيام و 14 يوماً للحاصلين على اللقاح كحد أقصى، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

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