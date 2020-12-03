الناموس لهجن العاصفة والرئاسة بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حسمت هجن العاصفة قمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، بينما ذهب الشوط الرئيسي للجعدان لشعار هجن الرئاسة، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت بميدان المرموم أمس على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومتر.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» على مقدمة الثنايا البكار المحليات في الشوط الأول، وذلك في زمن بلغ 12:31:18 دقائق، وعاد ذات الاسم ليضع بصمته على ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات حيث قاد الهلالي «الشاهينية» إلى الصدارة مسجلة توقيتاً وقدره 12:41:2 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز