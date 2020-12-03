سوليفان يتصدر «الغولف في دبي»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

تصدر الإنجليزي أندي سوليفان بتسجيله 11 ضربة تحت المعدل في اليوم الأول من بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية.

والتي انطلقت أمس وتستمر لغاية 5 ديسمبر على أرض «ملعب النار» في عقارات جميرا للغولف بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

ونجح الإنجليزي في تحقيق هذا الرقم ليتواجد مبكراً ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب، وسط مطاردة من نجوم عدة أبرزهم الفرنسي أنطوان روزنر الذي حقق 9 ضربات تحت المعدل، والإنجليزي مات والاس الذي سجل 8 ضربات تحت المعدل.

وتركزت الأضواء على مشاركة البطل الإماراتي أحمد أكرم سكيك الذي قدم أداءً راقياً ونجح بتحقيق نتيجة متميزة بلغت 4 ضربات فوق المعدل، بما يعكس تطور أداء اللاعب ودخوله أجواء المنافسات العالمية دون رهبة من النجوم المشاركين.

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