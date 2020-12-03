«البارالمبية الإماراتية» تحتفل باليوم العالمي لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحتفل اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية اليوم باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، والذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم هذه الفئة المهمة بالمجتمعات، وللمساعدة بفهم قضايا أصحاب الهمم .

وقال محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، وقد بدأت تقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة، من القيادة الرشيدة في الدولة، مما أهلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم. وأشار كذلك إلى أن مبادرات دولة الإمارات غيّرت مفاهيم الإعاقة، وحوّلتها إلى طاقة.

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