هجن "العاصفة" و"الرئاسة" تحسم قمة الثنايا بالمرموم

المصدر: وام

حسمت هجن العاصفة قمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بينما ذهب الشوط الرئيسي للجعدان لشعار هجن الرئاسة وذلك من خلال تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت بميدان المرموم مساء اليوم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي /الشاهينية/ على مقدمة الثنايا البكار المحليات في الشوط الأول وذلك في زمن بلغ 12:31:18 دقيقة وعاد ذات الاسم ليضع بصمته على ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات حيث قاد الهلالي /الشاهينية/ الى الصدارة مسجلة توقيتا قدره 12:41:2 دقيقة.

وبرز شعار هجن الرئاسة من خلال التحدي الثالث للثنايا الجعدان المحليات والذي قاد من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري /شاهين/ الى القمة بزمن بلغ 12:46:5 دقيقة وجاءت العودة القوية لهجن العاصفة من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك من خلال /شاهين/ بقيادة غياث الهلالي والذي قطع رحلة السباق في زمن وقدره 12:42:9 دقيقة.

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