1,5 مليون شخص شاركوا في النسخة الرابعة من تحدي دبي للياقة

المصدر: وام

اُختتمت فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020 بنجاح كبير مع مشاركة أكثر من مليون ونصف مليون شخص على مستوى المدينة في فعالياته المتنوعة، حرصاً على تحقيق أهداف المبادرة التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، حيث أطلقها سموه في العام 2017 لتصبح دبي أكثر مدن العالم نشاطاً، وتشجيعاً للمجتمع بمختلف فئاته على الاهتمام بالصحة بجعل ممارسة الرياضة جزءاً من أسلوب حياتهم اليومي.

وسجّلت دورة العام 2020 نجاحاً لافتاً، وشهد برنامجها الحافل بالفعاليات الافتراضية والأنشطة الرياضية الفريدة من نوعها إقبالاً كبيراً من الجميع، وعلى مدار شهر كامل بدءًا من 30 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر، تم خلاله تشجيع المشاركين على تخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً، ولتحفيز سكان وزوار دبي على الانطلاق بمسيرة تعزيز لياقتهم البدنية، حيث ركّزت دورة هذا العام على الارتقاء بمستوى الصحة بشكل عام، ونشر الوعي حول أهمية العناصر التي تقوم عليها الصحة السليمة كالتغذية المناسبة واللياقة البدنية. وأتاح التحدي هذا العام للجميع المشاركة في أنشطة متنوعة والاستفادة من فحوصات صحية وتقييمات للياقة البدنية في مختلف صالات الرياضة والمرافق الأساسية.

كما سجّل التحدي أيضاً مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والشركاء والشركات وقطاع اللياقة، حيث أنه شهد محطات بارزة على مدى الأيام الثلاثين الماضية كان من أبرزها: تنظيم تحدي دبي للدراجات الهوائية" إذ شهد شارع الشيخ زايد هذا الحدث التاريخي مع تحوله للمرة الأولى إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات ضمن إطار التحدي الذي أُقيم برعاية "موانئ دبي العالمية"، حيث تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أكثر من 20 ألف راكب دراجة شاركوا في الدورة الأولى من الفعالية.

كما شملت فعاليات الدورة الرابعة تنظيم "تحدي دبي للجري" الذي شارك فيه أكثر من 100 ألف عدّاء برعاية "ماي دبي"، أكبر فعالية للجري على مستوى المدينة. وتمكّن الجميع من كافة الفئات العمرية ومن مختلف مستويات اللياقة البدنية من الجري أو الهرولة أو المشي للمسافة التي اختاروها عبر مواقع متميزة حول المدينة، وقدموا صورة لافتة عن التعاون لتحقيق هدف مشترك.

و تخللت دورة هذا العام أكثر من 200 فعالية افتراضية ، ووضعت بمتناول المشاركين موارد مجانية أتاحت لهم ممارسة الرياضة أينما كانوا، وقد أعدّ الحصص الرياضية المباشرة عبر الإنترنت أبرز المدرّبين ومراكز اللياقة، بالإضافة الى مركز المحتوى الافتراضي "دليلك للتحدي"، وخارطة "دبي مدينة اللياقة" عبر الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة.

و انضم إلى التحدي في هذا العام مدربون وخبراء لياقة مشهورون عالمياً مثل: لويس فيغو، وكارلز بويول، وإريك أبيدال، ومايكل سالغادو، وإبراهيم باء، وميكايل سيلفستر، وسولي مونتاري، وباكيت سعد، ومحسن موسيباه، وكايلا إتسينز، وكلسي ولز، إذ عملوا جميعاً على إلهام المشاركين وتحفيزهم على الالتزام بنمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

و ساعدت الشراكات مع أكثر من 20 علامة تجارية رائدة في إعداد برنامج متنوع من الأنشطة المناسبة لكافة أفراد العائلة في دورة هذا العام من التحدي، وتقديم تجارب اللياقة المبتكرة لهم. ومن بين هذه العلامات التجارية Nike وأندر آرمور و "أسيكس"، وريبوك وأديداس ولولو ليمون وبوما وفيزيك 57 وفيتنس فيرست، وباريز وتراينينغ إف 45، بالإضافة إلى تطبيقات اللياقة البدنية العالمية الرائدة مثل Fitbit Premium و Daily Burn و FIIT و Les Mills on Demand وNEOU وSteppi وSweat وSworkit.

و التزم أكثر من 620 ألف طالب من 600 مدرسة بالمشاركة في تحدي دبي للياقة 2020، في دلالة واضحة على حرص المبادرة على توفير الفرص للأطفال من جميع الأعمار والقدرات لاكتشاف أهمية الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية.

و قدم شركاء عالميون محتوى وتمارين افتراضية وحصص تمرينات رياضية على وقع الموسيقى، إضافة إلى أنشطة مجانية ومتنوعة من "بي جي ماسكس"، و"آي إم جي عالم من المغامرات"، والتمارين المصحوبة بالموسيقى من Les Mills Born To Move ، وتمارين "إي أي سبورتس فيفا 21"، وتمارين الأغاني الخاصة في "موشنجيت" دبي.

وتعليقاً على النجاح المتحقق لتحدي دبي للياقة 2020، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي إن مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30 هذا العام حققت نجاحاً كبيراً أكثر من أي عام مضى، وذلك كون المبادرة هذه السنة مثلت تحدياً مزدوجاً، فقد كان الأول هو تحدي استقطاب كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة يومياً ولمدة 30 دقيقة على مدار شهر كامل والتأكيد على أهميتها للصحة والسعادة والنشاط والحيوية والتجانس بين مكونات المجتمع، وثانياً كان التحدي الآخر هو إقامة المنافسات في ظل جائحة كوفيد-19، والتي تم التغلب عليها بفضل الإجراءات الاحترازية المدروسة والبروتوكولات الدقيقة التي تم وضعها حتى حققت الفعالية النجاح المنشود ولاحظنا مشاركة هواة من مختلف مكونات المجتمع ومن مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة وهم يمارسون الرياضة في كل مناطق دبي.

و تقدم سعيد حارب بالشكر لجميع المشاركين في الفعاليات التي استمرت لمدة شهر كامل على تفاعلهم الإيجابي ومشاركتهم وحماسهم وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة وجعلها أسلوب حياة، وأيضاً على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية، وهذا الأمر الذي أدى إلى النجاح اللافت للتحدي وضمان سلامة وسعادة جميع المشاركين من أفراد المجتمع.

من جانبه، قال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن تحدي دبي للياقة 2020 حقق نجاحاً باهراً بفضل الأشخاص الذين دعموا المبادرة والمشاركين الذين التزموا بـممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً على التوالي، وسعينا من خلال برنامج هذا العام الغني بالفعاليات الافتراضية والأنشطة الرياضية إلى تشجيع المشاركة الشاملة وتسهيلها، حيث أتيح لكل فرد البقاء على تواصل والحفاظ على نشاطه طيلة الشهر أينما كان وفي أيّ وقت اختاره، سواء في المنزل أو في مكان خارجي تُتّبع فيه إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف الخاجة ان النتائج الإيجابية للدورة الرابعة من التحدي "تُعدّ شهادة على تفاني كافة المعنيين وخير دليل على الجهود الحثيثة للرعاة والشركاء الذين أسهموا بدعمهم في نجاح الفعالية، لكن الأمر لا يتوقف عند حدود الثلاثين يوماً بل يمتدّ لعام 2021 وما بعده..وعبر عن تفاؤله أن يستمر الجميع في اتباع نمط حياة صحي، حيث أنّ ذلك هو التحدي الحقيقي لإحداث تأثير على المدى الطويل والتشجيع على إجراء تغيير شامل في نمط حياة أفراد المجتمع.

وسيبقى بإمكان المهتمين بإحداث تغيير دائم في نمط حياتهم ومواصلة ممارسة الرياضة الوصول في أيّ وقت ومن أيّ مكان إلى الفعاليات الافتراضية والحصص المُقدمة عبر الإنترنت من خلال مركز المحتوى الافتراضي "دليلك للتحدي" وخارطة "دبي مدينة اللياقة" على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي دبي للياقة 2020 تم تنظيمه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" ومجلس دبي الرياضي، وحظيت الدورة الرابعة منه برعاية كل من موانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماي دبي، وبالتعاون مع غرفة دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وبلدية دبي، وطيران الإمارات، و"فيتبيت"، واتصالات، وشمال-كايت بيتش، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، ومستشفيات وعيادات أستر، وبركات، وضمان، وآي إم جي عالم من المغامرات، ومجموعة الخليج للتسويق، وشيلد الشرق الأوسط، وطلبات، فيما ضمت قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً: من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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