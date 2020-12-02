مشاركة إسرائيلية في مهرجان يوم الشهيد واليوم الوطني بنادي العين للشطرنج

المصدر: العين - البيان الرياضي

شارك الإسرائيلي ليمريك كاغانسكي، المصنف أستاذ دولي في ختام بطولة الشطرنج السريع (أونلاين)، ضمن مهرجان الثاني من ديسمبر الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية احتفالاً بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، واختتم الثلاثاء، بمشاركة 62 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، هي: الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت، اليمن، السودان، سوريا، أوكرانيا، إسرائيل، الهند وسيريلانكا.

ورافق اللاعب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج دان كاليسكي وهي المشاركة الأولى للشطرنج الإسرائيلي في رقعة شطرنج إماراتية، حيث واجه كاليسكي، لاعب نادي العين للشطرنج حمودة بن حمودة وانتهت المباراة بينهما بالتعادل، بينما فاز لاعب النادي علي حمدان الشريفي، على الأستاذ الدولي الإسرائيلي ليمريك كاغانسكي.

ودرج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على إقامة مهرجان الثاني من ديسمبر سنوياً احتفالاً باليوم الوطني العزيز.

يدير البطولة ويشرف عليها تحكيمياً الأوكراني ديمتري كوماروف ومساعدوه أحمد النعيمي وأحمد المعمري.

وأعرب كوماروف عن سعادته بالمشاركة الجيدة في البطولة، وأضاف: كان سعدنا بحجم المشاركة الدولية كماً وكيفاً ما يسهم في تطوير لاعبي نادي العين باعتبارها فرصة مثالية للاحتكاك بمدارس تحكيمية متنوعة.

من جانبه أكد حكم الشطرنج أحمد النعيمي أن البطولة سارت بصورة جيدة من دون إشكاليات ومخالفات، موضحاً: «دائماً البطولات التي تُقام «أونلاين» تكون عُرضة للمخالفات التي يرتكبها بعض اللاعبين بلجوئهم إلى مواقع الشطرنج لمساعدتهم أثناء سير اللعب، وهي أمور تحدث ولكنها لم تحدث في هذه البطولة، وقد كان الجميع احترافياً لعب بقوة وأمانة».

وجاءت نتائج بطولة الشطرنج السريع جيدة للاعبي نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منظم البطولة، حيث حقق لاعب نادي العين علي حمدان الشريفي المركز الأول، وحل العماني خالد الحديدي ثانياً، بينما جاء الكويتي مشعل الزيد ثالثاً.

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