«الشارقة للصقارين» تنطلق بمشاركة 153 صقاراً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم فني من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تنطلق اليوم بطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح» 2020،، وتشهد البطولة منافسة كبيرة بعد أن بلغ عدد المشاركين في الفئة المفتوحة 153 صقاراً يشاركون بعدد 390 طيراً، وفي فئة المحلي يتنافس 76 صقاراً يشاركون بعدد 186 طيراً، وتنطلق المنافسات في منطقة مليحة بالشارقة لمدة 4 أيام، وتشمل المنافسات إقامة 10 أشواط رئيسية في الفئتين الرئيسية والمحلية وتحتسب النتائج مع بعضها البعض.

استراتيجية

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن دعم هذه البطولة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز ونشر الرياضات التقليدية وغرسها في أبناء الدولة من خلال الوصول إليهم، وليس فقط عبر البطولات الرئيسية التي تقام في دبي، وهو ما جعل المركز منذ السنوات الماضية يدعم هذه البطولات في الشارقة وعجمان وغيرهما، ولعل أبرز ما حققته هذه البطولات من مكاسب هو حجم المشاركة والمستويات التي قدمتها بما يجعلنا نتحفز لتقديم هذا الدعم اللامحدود الذي يصب في صالح أبناء الدولة ويعزز الموروث الشعبي.

من جانبه عبر عبد العزيز بن سلطان آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن اعتزازه بانطلاق الحدث بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 49، وهو ما يجعل من البطولة مناسبة لالتقاء أبناء الوطن في هذه الأيام العزيزة والغالية علينا، والتي نستلهم فيها روح الآباء والأجداد المؤسسين من أجل المضي قدماً في مسيرة التقدم مع التمسك بالعادات والتقاليد والموروث الذي نشأنا عليه.

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