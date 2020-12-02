بطولة الإمارات الشاطئية للتنس الجمعة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق صباح بعد غدٍ منافسات النسخة الأولى لبطولة الإمارات الشاطئية للتنس التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع شركة أم بور للخدمات الرياضية وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس وتقام في مجموعة فنادق الحبتور في الميناء السياحي بدبي «غراند حبتور».

ويأتي تنظيم البطولة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49 للدولة، وسيشارك في المنافسات 25 فريقاً منها 16 فريقاً للرجال و9 فرق للسيدات.

وقدم ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس الشكر والتقدير لشركة أم بور للخدمات الرياضية ومجموعة فنادق الحبتور لدعم استضافة وتنظيم البطولة.

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