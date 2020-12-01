اختتام فعالية تحدي دبي للياقة

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتم تحدي دبي للياقة فعالياته بعد 30 يوماً من النشاط والحيوية في مختلف مناطق دبي وسط مشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

وشارك في هذا العام 1.501.232 شخصاً وركز برنامج هذا العام على عاملي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات لتسهيل المشاركة فيه، مع الالتزام بإجراءات السلامة والنظافة وإرشادات التباعد الاجتماعي ومتطلبات التعقيم.

وضم تحدي دبي للياقة، 3 قرى للياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفيستفال سيتي، و10 مواقع للياقة وأكثر من 200 جلسة افتراضية وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر، كما تضمن فعاليات كبرى من بينها تحدي دبي للجري الأكبر على مستوى المدينة وتحدي دبي للدراجات الهوائية الذي شهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص الأسبوع الماضي.

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