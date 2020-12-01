«ملعب النار» يحتضن «الغولف في دبي» غداً

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تنطلق غداً منافسات بطولة «الغولف في دبي»، المقدمة من موانئ دبي العالمية، التي تجري فعاليتها على «ملعب النار» في عقارات جميرا للغولف، وتستمر حتى الخامس من ديسمبر الجاري، بمشاركة أبرز نجوم العالم، في التحدي للفوز بأول ألقاب البطولة الجديدة، وذلك مع اقتراب موسم «السباق إلى دبي» من نهايته، ستشتد المنافسة في البطولة .

والتي أكملت كافة التحضيرات.يتصدر المشاركين في البطولة، داني ويليت ومارتن كايمر، الفائزان ببطولات كبرى، حيث فاز ويليت ببطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك 2016، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية 2018، وانتصر كايمر ثلاث مرات في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي».

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