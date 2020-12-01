القطامي: اللجان الأولمبية الخليجية قادرة على اجتياز المرحلة الاستثنائية

المصدر: دبي- وام

أكد رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية أهمية وضع رؤية موحدة حيال صياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتطوير البنية التحتية سواء من منشآت رياضية أو مشاريع مستقبلية تخدم شرائح المجتمع.

كما أعلنوا الموافقة على إدراج رياضة الفروسية «مسابقة القفز الحر» ورياضة الألعاب الشتوية «مسابقة الهوكي» ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت مارس المقبل.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وافتتحه معالي حميد محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي باعتبار الإمارات دولة الرئاسة للدورة الحالية.

ونقل القطامي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الحضور مؤكداً حرص سموه على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل.

واستهل القطامي كلمته بالترحيب بالحضور مشيراً إلى أن تلك اللقاءات دائماً ما تحمل آمالاً وطموحات مشتركة لأبناء الوطن الخليجي الواحد حيث الرؤية والطموح والمصير المشترك.

ثقة

وقال «إننا اليوم وبكل ثقة واعتزاز بمكتسبات ونجاحات قطاعنا الرياضي وإنجازات أبنائنا وبناتنا نؤكد جميعاً قدرتنا على اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الحركة الأولمبية والرياضية على مستوى العالم بأكمله بفضل ما يقدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم لا محدود واهتمامٍ منقطع النظير لقطاع الرياضة بدول المجلس ما يضاعف حجم المسؤوليات على عاتقنا جميعاً لترجمة ذلك الاهتمام السامي إلى نتائج وأرقام مشرفة لرياضتنا ».

كما أقر الحضور بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 المتعلق باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين وخاصة في ما يتعلق بالعمل التطوعي أن يقوم فريق العمل المكلف بإعداد خطة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بالاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد الصادر عن المجلس الأعلى والتوجهات والمبادئ العامة والخطة التنفيذية للعمل المشترك بمجال العمل التطوعي. vوقرر رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية تشكيل مجلس هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية من ذوي الخبرة والاختصاص .

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