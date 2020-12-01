4 مواجهات في انطلاقة إياب دوري السلة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم )

تبدأ اليوم مرحلة الإياب للدور التمهيدي لمسابقة دوري الإمارات لكرة السلة للرجال، بإقامة 4 مباريات لفرق المجموعتين الأولى والثانية، حيث يحل حامل اللقب، الشارقة، ضيفاً على الوصل، ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه البطائح، ويستضيف بني ياس جاره الوحدة، ويحل الظفرة ضيفاً على العين. ويطمح الشارقة العودة إلى الانتصارات أمام الوصل، ويسعى شباب الأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى أمام البطائح، ويحاول الوحدة الارتقاء إلى النقطة العاشرة أمام بني ياس، ويبحث العين عن انتصاره الأول على الظفرة.

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