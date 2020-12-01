انطلاق بطولة اليوم الوطني للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، انطلقت أمس بطولة اليوم الوطني للرياضات الإلكترونية التي تنظمها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية حتى الخميس المقبل، في مركز «تايم سكوير» بمدينة دبي. وتتضمن البطولة لعبة «سوبر سماش» و«فيفا» لكرة القدم و«مورتال كومبت» و«تيكن» للفنون القتالية.

حرص

وأكد المستشار سعيد علي الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حرصهم على إقامة مثل هذه البطولات وخاصة أنها ستساهم في تقضية وقت فراغ محبي ومتابعي الرياضات الإلكترونية خلال عطلة اليوم الوطني.

إجراءات وقائية

ومن جانبه قال عبدالله اللوز، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير التنفيذي لشركة أبرايزينج، إن اللجنة المنظمة تحرص على تطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، حرصاً منهم على سلامة المشاركين، ودعا اللوز كل لاعبي الرياضات الإلكترونية إلى المشاركة والتفاعل بقوة مع البطولة، إذ تم تخصيص عدد من الجوائز القيمة، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.

احتفالات

وأكد عبدالرحمن عبدالله، عضو المكتب الاستشاري للجمعية، مدير البطولة، أن البطولة جاء تنظيمها في هذه الأجواء الاحتفالية بالدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 وتحت إشراف جمعية الإمارات الرياضية الإلكترونية وبتنظيم كوادر إماراتية شابة مؤهلة ومتمرسة في تنظيم كل ما يخص الرياضات الإلكترونية.

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