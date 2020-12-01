تعاون بين «الأولمبياد الخاص» و«الترايثلون »

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعلن ترايثلون الإمارات، عن تنظيم ورشة تعريفية افتراضية عن رياضة الترايثلون، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، عبر منصة زووم .

وتأتى الورشة ضمن البرامج المشتركة التي أطلقتها جمعية الإمارات للترايثلون لخدمة الرياضة والرياضيين بالمجتمع الإماراتي.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن التعاون مع ترايثلون الإمارات، هو خطوة جيدة لتطوير رياضة أصحاب الهمم.

وأعرب خالد الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، عن سعادته بهذه المبادرة الجديدة، التي تستهدف خدمة المدربين والرياضيين العاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص.

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