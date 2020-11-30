سكيك يشارك ببطولة «الغولف في دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يشارك نجم منتخبنا الوطني، أحمد سكيك، في بطولة الغولف في دبي، والمقامة على أرض ملعب النار في عقارات الجميرا للغولف، خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل. وبشأن استعداده للمشاركة في هذا الحدث الدولي، قال سكيك: لقد حرصت على استمرار علاقتي باللعبة، التي تدرجت فيها منذ نعومة أظفاري قبل 9 سنوات، وواصلت التدريب بساحات البيت خلال جائحة «كورونا»، ومن ثم واصلت تدريباتي، بعد أن فتحت الأندية أبوابها بعودة تدريجية للتدريبات. وأضاف: ستكون بطولة دبي للغولف، أول بطولة كبرى أشارك فيها منذ استئناف الفعاليات الجماهيرية، وأنا سعيد لأنني حظيت بهذه الفرصة. تحفل مسيرة نجم منتخبنا سكيك، بالعديد من الإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والعربي، وحتى مشاركته المميزة في البطولات الآسيوية.

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