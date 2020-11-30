«الصقور» يحلّق بالقوة التاسعة في صدارة «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

لم تشهد مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حدوث أي مفاجآت على مستوى الصدارة والتي استقرت في يد «صقور الإمارات» بالقوة التاسعة، حيث حقق الفريق «العلامة الكاملة»، و9 نقاط من دون أي هزيمة، فيما يشتد صراع الوصافة بين 3 فرق تمتلك 6 نقاط وهي مسافي والبطائح ودبا الحصن، وأثار تراجع دبا الفجيرة، خطوة للوراء بعد الهزيمة من الإمارات بهدفين واستمرار هزائم مصفوت العديد من علامات الاستفهام، وأثارت هزيمة «النواخذة» الأخيرة مخاوف جماهيره وأثارت الشكوك في قدرة الفريق على التعافي وخاصة أنه لم يحصد سوى 4 نقاط.

وفي المقابل ورغم أن فريق مصفوت كان مرشحاً قبل انطلاق الموسم، للمنافسة على مركز متقدم بالدوري نظراً للمستوى الذي ظهر به في فترة الإعداد، إلا أنه يواصل مسلسل الهزائم وتعرض للهزيمة الثالثة توالياً، وجاءت على يد مسافي «الحصان الأسود» والذي نجح في الحصول على 6 نقاط من مباراتين «العلامة الكاملة» محققاً انطلاقة غير مسبوقة بقيادة المدرب الوطني عبد الغني المهري، حيث فاز الفريق على التعاون 2-1 وعلى مصفوت 2 - 0.

وقاد المدرب التونسي نور الدين العبيدي فريق البطائح إلى فوز مهم على دبا الحصن بنتيجة 3 - 2 في أول مباراة له مع الفريق ليعيده لاحتلال الوصافة مناصفة مع مسافي.

توقف

وتتوقف مباريات الدوري خلال الأسبوع الحالي لإفساح المجال لإقامة مباريات ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعود دوري الهواة يوم 11 ديسمبر المقبل بثلاث مواجهات ويلعب دبا الحصن مع دبا الفجيرة، والإمارات مع العربي، والحمرية مع العروبة ويلتقي يوم 12 ديسمبر، مسافي مع الذيد والتعاون مع البطائح.

سانتوس الهداف

يحتل فيليب سانتوس محترف التعاون صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، فيما يتشارك 3 لاعبين في رصيد 3 أهداف هم سعود النعيمي «مصفوت»، فنانيفا ادريا «الحمرية»، وديغو داسيلفا «الإمارات».

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