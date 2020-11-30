«بطولة عبد المناف» رسالة وفاء من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شكلت مبادرة اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة والخاصة بإقامة بطولة سنوية باسم الراحل عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب بطل الفنون القتالية الأسطورة حبيب نور تخليداً لذكراه، رسالة حب ووفاء من الإمارات لأبطال العالم وكل المبدعين في مختلف المجالات، باعتبار أنها تعبر عن تقدير كبير لما قدمه الراحل عبد المناف، والبطل حبيب نور في ساحات الفنون القتالية المختلطة، وتأكيد على رد الحب والتقدير اللذين كان يخص بهما عبد المناف الدولة، وفي ذلك تأكيد أيضاً على أن الإمارات تحرص على تكريم المبدعين وأصحاب العطاء في مختلف المجالات دون فواصل جغرافية.

وأحدثت المبادرة التي تم الإعلان عنها على هامش النسخة 14 من بطولة محاربي الإمارات مساء الجمعة، ردود أفعال إيجابية وسط المقاتلين الذين شاركوا في البطولة من 17 دولة، تابعت عن قرب وفاء الإمارات وتقدير اللجنة المنظمة للعلاقة القوية التي ربطتها بأسرة البطل العالمي حبيب نور.

تقدير

وحسب الإعلان الرسمي الذي جاء على لسان عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات»، فإن البطولة تأتي تقديراً لمسيرة البطل حبيب نور في الفنون القتالية المختلطة وتقديراً للعطاء الذي قدمه والده عبد المناف، وتمثل استمراراً لنهج ورؤية الإمارات في احتضان وتكريم المبدعين بكل دول العالم، إضافة إلى العلاقات التي تجمع حبيب نور بالدولة وبـ «محاربي الإمارات».

وأضاف الهاشمي: من المؤكد أن حبيب نور قدوة للشباب بعد أن قدم تجربة رياضية وإنسانية ملهمة للجميع بمساعدة والده ومدربه عبد المناف ومن خلال الأرقام القياسية التي حققها الشيء الذي يشجع الشباب على تكرار تجربته.

ولأن المبادرة كانت قيمة فإن الأسطورة حبيب نور، تفاعل معها وأظهر مشاعر إيجابية وتقديراً كبيراً لها، وقال: حقاً إنها خطوة رائعة لكنني لا أستغربها من الإمارات التي أعتبرها وطني الثاني، شكري وتقديري لصديقي عبد المنعم الهاشمي ولدولة الإمارات دائماً كل الحب والتقدير.

وستقام البطولة في يناير من كل عام، وستكون النسخة الأولى، في 16 يناير 2021.

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