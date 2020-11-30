سلة النصر تحسم «الديربي» في «الإضافي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حسم فريق السلة بنادي النصر مواجهة الديربي مع الوصل لصالحه بعد الذهاب لشوط إضافي في ختام مباريات الفريقين في مرحلة الذهاب للدور التمهيدي لمسابقة دوري الإمارات لكرة السلة لحساب المجموعة الأولى، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 78 - 78 قبل أن يكسب النصر النتيجة في الشوط الإضافي 107 - 101 وفي المجموعة نفسها واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته بفوزه على ضيفه حامل اللقب الشارقة «87 - 68» .وبهذه النتائج عزّز شباب الأهلي صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن النصر والشارقة والبطائح.

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