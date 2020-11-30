«الإمارات للجوجيتسو» يفتح باب التسجيل للمعسكر الشتوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، عن تنظيم معسكر الجوجيتسو الشتوي خلال الفترة من 13 ديسمبر 2020 وحتى 7 يناير 2021. وفتح الاتحاد باب التسجيل للمشاركة في المعسكر أمام جميع اللاعبين ضمن الفئة العمرية بين 12 وحتى 18 عاماً.

ويأتي قرار الاتحاد بتنظيم المعسكر الشتوي مدعوماً بالنجاح الكبير للمعسكر الصيفي الذي نظمه الاتحاد في يوليو وأغسطس الماضي، والذي استقطب مشاركاتٍ واسعة من لاعبي الجوجيتسو من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة.

تطوير

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «مع بدء عودة اللاعبين إلى بساط تدريبات الجوجيتسو وإعلاننا عن أجندة فعاليات الموسم المقبل، سعينا لتطوير أجندة أنشطة معسكر الجوجيتسو الشتوي بشكلٍ يضمن للاعبين صقل مهاراتهم واستكمال استعداداتهم لدخول الموسم بقوة ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات، وتمكينهم من استغلال وقتهم في تنمية مواهبهم وتنشيط قدراتهم الفكرية والإبداعية والحركية، وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الصحية المعنية، اتخذنا جميع التدابير الوقائية والاحترازية بشكلٍ يضمن صحة وسلامة جميع اللاعبين».

جهود

وأضاف البطران: «تتواصل جهودنا لتشجيع واستقطاب المواهب الجديدة ودعمها لصعود سلم الاحتراف نحو العالمية بدعمٍ من شركائنا في القطاع الرياضي، والذين يقدمون مختلف أشكال الدعم لتحقيق رسالتنا في نشر رياضة الجوجيتسو بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، حيث قدم شركاؤنا في شركة الرؤية العالمية للاستثمار الدعم الكبير باستقبال اللاعبين في صالات جوجيتسو أرينا، فيما أبدى زملاؤنا في نادي أبوظبي الرياضي الدعم الكبير في التخطيط لهذا المعسكر عبر توفير كامل إمكانيات النادي وتخصيص فريق تدريب خبير لمتابعة اللاعبين وتدريبهم في مختلف الرياضات، والتي تسهم مجتمعة في رفع مستوياتهم».

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