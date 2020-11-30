«سيدات النصر» يتخطين «الدولي» في «اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أسفرت الجولة الأولى للدور الثاني بدوري سيدات اليد والتي أقيمت أول من أمس عن فوز النصر على ضيفه الفريق الدولي بنتيجة كبيرة 24 - 17، كما فاز فريق الجزيرة على فريق الجالية التونسية بنتيجة 47 - 33.

وفي دوري الرجال اعتلى الشارقة القمة مع ختام الجولة الثانية التي أقيمت أول من أمس ورفع رصيده إلى 6 نقاط عقب عودته من بني ياس بفوز عريض على مضيفه 41 - 19، بينما حل فريق مليحة وصيفاً بفارق الأهداف عن الشارقة عقب فوزه على ضيفه فريق النصر 35 - 26 في نتيجة مفاجئة جداً، حيث كان النصر وصيفاً في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر في الخامسة من مساء اليوم المباراة النهائية على كأس سوبر شباب اليد والتي تجمع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة.

وكان الفريقان قد بلغا النهائي عقب تجاوزهما على الترتيب الجزيرة وبني ياس.

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