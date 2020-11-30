التعادل يحسم مباراة تايسون الاستعراضية

المصدر: لوس آنجلس- أ ف ب

انتهت مباراة عودة الأمريكي مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة، وهو في الرابعة والخمسين من عمره، بالتعادل ضد مواطنه روي جونز جونيور «51 عاماً»، في مبارزة استعراضية من ثماني جولات، بين بطلين سابقين في الوزن الثقيل، وجاءت عودة تايسون إلى ملعب «ستايبلس سنتر» في لوس آنجلس، بغياب الجمهور، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وفرض مسؤولو اللجنة الرياضية في ولاية كاليفورنيا، أن تكون الجولة من دقيقتين فقط، عوضاً عن الثلاث التقليدية، مع ارتداء قفازات أكبر من تلك البالغة وزنها عادة 12 أونصة، ومنعوا أياً من الملاكمين من محاولة توجيه ضربة قاضية إلى المنافس، تطبيقاً لقواعد الملاكمة المعتمدة لمن هم فوق الخمسين عاماً.

وقال تايسون «في بعض الأحيان، شعرت أن الدقيقتين هي ثلاث دقائق. أنا سعيد لأني حصلت على هذه الفرصة، لإضافتها إلى سجلي، وأتطلع لفعل ذلك مرة أخرى».

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