«حشيم» بطلاً لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطلاً لسباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، بكورنيش أبوظبي، بمشاركة 30 بانوشاً شراعياً، في الجولة الثالثة من سباقات البوانيش الشراعية ضمن موسم السباقات البحرية التراثية 2020-2021.

وحصل بطل السباق على جائزة المركز الأول وقدرها 30 ألف درهم، وبلغ إجمالي جوائز السباق 450 ألف درهم خصصها النادي للفائزين بالمراكز الأولى.

وحل في المركز الثاني «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي، ونال 29 ألف درهم.

توج الفائزين بالسباق سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور خليفة راشد الرميثي، وسالم الغيثي.

من جهته هنأ أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على فوز «حشيم» بلقب السباق، موجهاً التهنئة لجميع الفائزين، مؤكداً أن المشاركة في السباقات البحرية التراثية تعد مكسباً بحد ذاته بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة.

شكر

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على دعم سموه المتواصل للسباقات والفعاليات التي ينظمها النادي، مشيراً إلى أهمية سباقات البوانيش الشراعية كونها الأساس في السباقات البحرية وموجهة دائماً لفئة الشباب لإكسابهم الخبرة وإعدادهم للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.

وأشاد الرميثي بالتزام جميع البحارة المشاركين في السباق بالتعليمات فيما يتعلق بالأمور الفنية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة المشاركين والحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن النادي يستعد بشكل جيد لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية في واحد من أهم الفعاليات ضمن مشاركة النادي في احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين.

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