«العين» يحصد ذهب وفضة الضاحية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصد نادي العين المركز الأول والثاني في بطولة الدولة الفردية لفئة الرجال لاختراق الضاحية لمسافة 8 كيلومترات، والتي أقيمت في حديقة الورقة بدبي، وحقق الميدالية الذهبية علي خليفة الوحشي، والميدالية الفضية محمد عثمان.

وتعد بطولة الدولة الفردية للرجال لاختراق الضاحية، أولى بطولات اتحاد ألعاب القوى للموسم الجاري، وأقيمت وسط إجراءات احترازية، ووفق البروتوكول الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

وتعتبر البطولة هي الأولى منذ توقف النشاط الرياضي لألعاب القوى في مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا»، وأصدر بعدها مجلس إدارة الاتحاد قراره بإلغاء باقي مسابقات الموسم الماضي.

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