تعاون بين «الجولتين الأوروبية والأمريكية» للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بشّرت الجولة الأوروبية والجولة الأمريكية (PGA) بعهد جديد مهم للغولف العالمي بإعلان تاريخي عن تحالف استراتيجي.

ووفقاً للاتفاقية ستقوم الجولتان الرئيسيتان للغولف باستكشاف جميع جوانب التعاون والعمل معاً على الفرص التجارية الاستراتيجية بما في ذلك التعاون في حقوق وسائل الإعلام العالمية في مناطق معينة.

وستحصل الجولة الأمريكية على حصة استثمار أقلية في شركة الجولة الأوروبية للإنتاج والتي تنتج المحتوى وتوزعه دولياً.

وستعمل الجولات أيضاً بالشراكة في عدد من المجالات الأخرى بما في ذلك الجدولة العالمية والجوائز.

ويعزّز الإعلان من مكانة بطولة جولة موانئ دبي العالمية، الحدث الرابع والأخير في سلسلة رولكس لموسم «السباق إلى دبي» 2020 التي يستضيفها ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز