«طائرة الوصل» تتمسك بصدارة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز الوصل على عجمان 3 - 2 في الجولة الثالثة للدوري العام للكرة الطائرة رجال، وحصل الوصل على نقطتين، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، متمسكاً بصدارة ترتيب المسابقة، وعجمان على نقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 6 نقاط.

ووضع الوحدة أول 3 نقاط في رصيده، بالفوز على الظفرة 3 - 1، ضمن الجولة الثالثة، وحصد حتا نقاط مباراته مع الجزيرة، بالفوز بالنتيجة نفسها، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند نقطة واحدة.

وحسم بني ياس، لقاء القمة أمام شباب الأهلي، بالفوز 3 - 1، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد شباب الأهلي عند نقطتين فقط، فيما تم تأجيل مباراة النصر والعين إلى وقت لاحق.

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