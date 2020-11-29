تنفيذي الأولمبية الخليجية ينعقد اليوم

المصدر: دبي – البيان الرياضي

ينعقد اليوم الاجتماع الـ 90 التحضيري للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).ويفتتح الاجتماع محمد بن سلَيم، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، لكون الإمارات هي دولة الرئاسة للدورة الحالية، وسوف تجري مناقشة البيان الختامي وإعلان الرياض لقمة المجلس الأعلى في الدورة (40)، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36)، المتعلق باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، خاصة في ما يتعلق بالعمل التطوعي، والاطلاع على مستجدات العمل بشأن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، وتقارير لجنة التنسيق والمتابعة، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، ودورة الألعاب الافتراضية. كما يعقد غداً الاجتماع الثاني والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية وذلك باستخدام وسائل الاتصال.

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