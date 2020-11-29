«الشبك» تتألق في مزاينة «مهرجان الظفرة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، مزاينة شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار، أمس، بحضور اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. كما حضر إعلان نتائج ختام الأسبوع الثاني من المهرجان، عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار - مجاهيم عن فوز مطايا الشبك رقم 6 لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري في المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني مطايا الشبك رقم 11 لمالكها ناصر غدير سعيد سويد المنصوري، وحلت في المركز الثالث مطايا الشبك رقم 17 لمالكها محمد جسار سالم الحمراني الهاجري.

و شهد سباق الخيول العربية الأصيلة الذي أقيم السباق أول من أمس في ميدان مدينة زايد للخيول منافسات قوية لنيل المراكز الأولى .وأسفرت نتائج الشوط الرئيسي - 1700 متر عن فوز الخيل «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي.

وفي الشوط المفتوح 1400 متر حصل على المركز الأول «حوافز» لمالكه حمد علي مرشد المرر.

أما في شوط المبتدئين 1200 متر حصل على المركز الأول «حمدان الغربية» لمالكه سهيل علي سالمين المزروعي.

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