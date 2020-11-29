«فيكتوريوس 53» بطلاً لـ «قوارب التجديف 30 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2021-2020) والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس نجاحاً كبيراً فنياً وتنظيمياً.

وشارك في السباق 38 قارباً وزعت على شوطين «الأصفر» و«الأحمر» في وجهة مائية متميزة في قناة دبي المائية بالقرب من محمية الحياة الفطرية في الجداف، حيث شكّل السباق وكعادته تظاهرة رياضية بحرية تراثية خليجية جمعت أبناء الدولة بالأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان. وشهد الشوط الأحمر تألق الأشقاء من مملكة البحرين عبر القارب «فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، الذي حقق المركز الأول .

وفي الشوط «الأصفر» تفوق متصدر الترتيب العام في الموسم الماضي وحامل لقب كأس آل مكتوم القارب «عمان 44» التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري الذي حصل على المركز الأول، بينما حل ثانياً القارب «كي اتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية .وعقب نهاية السباق قام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي يرافقهما هزيم القمزي مدير السباقات في النادي بتقديم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط بمشاركة ممثل من كل قارب.

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