100 مشارك في «تمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق السباق التمهيدي الأول للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسيقام بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل، نجاحاً كبيراً بعد مشاركة أكثر من 100 متسابق في الفعالية.

وتحولت الفعالية التي نظمت في المرموم في دبي أول من أمس، إلى احتفالية مصغّرة بحضور من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين على أرض الدولة الذين اجتمعوا تحت شعار «حب تراث الإمارات» في هذه الأيام التي نقترب فيها من الاحتفال باليوم الوطني الـ49.

وفي الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 29 سنة، تفوق عتيق راشد عبيد الهلي الهاجري على متن المطية «المحيط» قاطعاً المسافة البالغة 4 كلم بزمن 6.40 دقائق، وجاء ثانياً سيف عويضة الكربي مع الهجن «مرحب» بزمن 6.44 دقائق، وثالثاً حميد سلطان الرزي الشامسي على متن «لطّام» بزمن 6.48 دقائق.

أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة، حقق المركز الأول يحيى علي الكتبي على متن «الرماس» بزمن 6.58 دقائق. ورُصدت جوائز نقدية للشوطين بقيمة 50 ألف درهم، ليكون إجمالي الجوائز للسباقين التمهيديين 100 ألف درهم.

دعم

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن نجاح السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن، إنما تحقق بفضل جهود المشاركين الذين حضروا بكل جدية واستعداد وهمة من أجل كسب المراكز الأولى، وهو ما انعكس على التنافس حتى الأمتار الأخير من أجل حسم المراكز الأولى، مؤكدة أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يسخر كل إمكانياته في خدمة هذا الحدث إيماناً منه أن دعم أبناء الوطن والتراث واجب ومسؤولية وطنية.

كما عبّرت، عن سعادتها بنجاح الشوط المخصص لفئة تحت 29 سنة، وهي التي تم إضافتها للمرة الأولى هذا العام بعدما كانت المنافسات مقتصرة على الفئة ما فوق 30 سنة فقط في العام الماضي، وهو ما ترجمه الحضور القوي والمشاركة الجيدة من المتسابقين الشباب.

وسيقام السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً، في 29 يناير المقبل، ويسبقه، السباق التمهيدي الثاني، الذي يقام في 25 ديسمبر المقبل، لمسافة 6 كيلومترات، ويتكون أيضاً من شوطين وخصص للفئتين العمريتين (دون 29 سنة وفوق 30 سنة).

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