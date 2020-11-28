غنتوت «أ» بطل كأس اليوم الوطني للبولو

المصدر: أبوظبي - وام

تُوج فريق غنتوت «أ» للبولو بكأس اليوم الوطني الـ49 بعد تغلبه على فريق غنتوت «ب» في المباراة الاستعراضية التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب الشيخ سلطان بن زايد برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وحضور علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وزايد خليفة العبودي المدير التنفيذي بالنادي.

وأشاد علي البواردي بالاحتفالية وتوجه بالشكر لسمو رئيس النادي الذي وجه بإقامتها وتم نقلها عبر منصة النادي على اليوتيوب، وأشاد بجهود إدارة النادي واللجنة المنظمة لإخراج الاحتفالية في أبهى صورة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للمباراة الاستعراضية، وتوجه بالشكر للجهات الراعية لنشاط النادي وأشار إلى حرص النادي على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ انطلاقة موسمه الحالي.

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