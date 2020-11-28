الإمارات تشارك في «عمومية دولي الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية جمعيته العمومية غير العادية برئاسة فلاد مارينيسكو رئيس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. ومثّل الإمارات في الاجتماع المستشار سعيد علي الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم، إذ تمت الموافقة على انضمام دول جديدة إلى الاتحاد واعتماد أعضاء عاملين، وذلك ضمن مساعي الاتحاد للانضمام إلى الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية (GAISF)، مما يساهم في نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية وتطويرها بما يصب في مصلحة اللعبة.

وبارك الطاهر بالنيابة عن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، الإنجاز الجديد للاتحاد الدولي والذي يعتبر مكسباً جديداً للرياضات الإلكترونية.

وأكد الطاهر أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية جديدة للرياضات الإلكترونية عالمياً، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو اكتساب اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية للرياضات الإلكترونية بها رياضة دولية معتمده مما يعزز تواجدنا في الساحة الدولية ويساهم في نشر اللعبة حول العالم.

كما تقدم الطاهر بالتهنئة للدول التي انضمت أخيراً للاتحاد الدولي مبديه استعداد جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في تقديم كل الإمكانيات والخبرات ضمن إطار التعاون المشترك في مجال الرياضات الإلكترونية.

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