ملعب النار جاهز لانطلاقة «الغولف في دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يستعد «ملعب النار» في عقارات جميرا للغولف لاحتضان بطولة «الغولف في دبي» من موانئ دبي العالمية، بالفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأعرب أسطورة الغولف جريج نورمان عن فخره بتصميم «ملعب النار»، الذي سيخطف أنظار العالم عندما يستضيف الحدث الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، كاشفاً أن الملعب جاهز لضربة البداية للمنافسات التي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم.

وصمم نورمان ملعبي النار والأرض في عقارات جميرا للغولف، حيث استضاف الأخير بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام الموسم والحدث الأخير من سلسلة رولكس لهذا الموسم منذ انطلاق البطولة في عام 2009، فيما سيكون ملعب النار على الموعد مع أول بطولة احترافية كبرى.

وقال نورمان: «لطالما اعتقدت أن هناك إمكانات هائلة للعبة الغولف في الشرق الأوسط منذ أن جئت لأول مرة إلى دبي كمحترف، لذلك من الرائع للغاية أن أرى أن الملعبين اللذين صممتهما في عقارات جميرا للغولف أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الارتقاء بهذا النمو إلى آفاق جديدة».

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