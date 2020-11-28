اتحاد التنس: مجمع «دبي للسيليكون» نقلة نوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس بمبادرة سلطة واحة دبي للسيليكون بإنشاء مجمع عالمي للتنس بمواصفات عالمية في واحة دبي للسيليكون والذي ستقوم بتطويره مجموعة «هب جلوبال» باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليون درهم ليكون نقلة نوعية. ووضع حجر الأساس للمشروع الذي يمتد على مساحة 100 ألف قدم مربع، لما لذلك من دور هام في دعم وتطوير رياضة التنس في الإمارات وعلى كافة المستويات بكونه مشروعاً عالمياً وحضارياً يخدم التنس تحديداً وأن تكون الرياضة أسلوباً مثالياً للحياة.

وأكدت سارة أحمد باقر عضو مجلس إدارة الاتحاد أن اتحاد اللعبة سيبادر بتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي لإنجاح هذا المشروع بالخبرة الفنية وسواها.

وأكد مدير المجمع الحكم الدولي ليث العاني أن المجمع سيفتتح مطلع العام المقبل ويضم تسعة ملاعب حديثة بالمواصفات الدولية المعتمدة في العالم من ناحية الأرضية والإضاءة ومختلف عناصر الملاعب الحديثة وسيتم استضافة أول بطولة دولية في السادس عشر من يناير المقبل وهي بطولة دبي الدولية للشباب تحت 18 سنة والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس مبيناً انه لأغراض التدريب تم التعاقد مع 12 مدرباً، مبيناً أن المجمع الحالي سيستضيف تدريبات المنتخب الوطني قبل مشاركته في البطولات الدولية للاستعدادات المسبقة.

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