الفجيرة للفنون القتالية بطل «اليوم الوطني للجودو»

المصدر: خورفكان – البيان الرياضي

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو لعام 2020 التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي خورفكان تحت شعار (غرس الاتحاد)، والتي شهدت مشاركة 70 لاعباً من 6 أندية، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحماية من جائحة كورونا.

وأحرز فريق الفجيرة للفنون القتالية اللقب برصيد 12 ميدالية عبارة عن 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وفي المركز الثاني حل نادي اتحاد كلباء (حامل اللقب) برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و5 ميداليات برونزية، بينما جاء في المركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد ذهبيتين، وحل رابعاً نادي الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات عبارة عن فضيتين و3 برونزيات، وخامساً فريق نادي خورفكان ثم الجزيرة سادساً.

وفاز بذهبيات فريق الفجيرة كل من اللاعب أحمد باير في وزن تحت 66 كجم، وسلسو دي سوا في وزن تحت 73 كجم، وهجو فارس في وزن تحت 81 كجم، ونال ذهبية فوق 100 كجم لاعب الفجيرة واكون جانج، فيما انتزع ذهبية وزن تحت 55 كجم لاعب اتحاد كلباء أحمد فيصل النقبي، وفاز بذهبية وزن تحت 90 زميله مالك سلطانوف، أما ذهبيتا نادي الشارقة للدفاع عن النفس فقد أحرزهما كل من معتز توفيق في وزن تحت 60، وزميله محمد مهران في وزن تحت 100 كجم.

وفي ختام البطولة قام ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وسعيد المزروعي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء، وخالد مراد عضو مجلس إدارة نادي خورفكان بتتويج الأندية الفائزة ونجوم البطولة.

إشادة

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة، والتي ما كان لها أن تنجح لولا جهود واهتمام مجلس إدارة نادي خورفكان برئاسة سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان ليستحق نادي خورفكان ذهبية التميز لدوره الرائع في توفير كافة متطلبات النجاح خاصة المتطلبات الاحترازية تفادياً لجائحة «كورونا» ترجمه لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف لقد حققت البطولة النجاح الفني المنشود بفضل جهود واهتمام الأندية المشاركة وسط مشاركة مميزة من أبطال المستقبل،مما يسهم في إعدادهم لمنافسات الموسم الحالي القادمة، بجانب إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، والتي بدورها تأتي ضمن خطة الاتحاد لتوفير تحضير جيد للاعبين وعكس الاهتمام بقطاع الشباب الصاعد فوق 18 سنة على أمل أن تعود منافسات المراحل العمرية في ديسمبر المقبل بناء على قرار الهيئة مواصلة لخطط واستراتيجية الاتحاد.

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