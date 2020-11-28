"محاربي الإمارات" تعلن عن تنظيم بطولة سنوية باسم الراحل عبد المناف والد حبيب نور محمدوف

المصدر: وام

أعلن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، في مؤتمر صحفي مساء أمس عن تنظيم بطولة سنوية باسم المدرب الراحل عبدالمناف نور محمدوف، والد حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة.

واشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديرا لتجربة البطل العالمي حبيب نور محمدوف في رياضة الفنون القتالية المختلطة، واحتفاء بدور المغفور له والده ومدربه الراحل عبدالمناف.

وقال الهاشمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش النسخة الـ 14 من بطولة محاربي الإمارات بحضور حبيب نور محمدوف بصالة "جوجيتسو أرينا" في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي: "يسرني ان أعلن عن تنظيم بطولة سنوية بأبوظبي في الفنون القتالية المختلطة تحمل اسم والد حبيب نور محمدوف، وسوف تقام النسخة الأولى منها 16 يناير المقبل، كنوع من أنواع التقدير لمسيرة هذا الرجل، واستمرارا لرؤية ومبادرات ونهج دولة الإمارات في احتضان المبدعين بكل مكان في العالم، وكذلك للتأكيد على عمق العلاقات مع البطل العالمي حبيب نور محمدوف، الذي يحرص على الحضور بشكل مستمر والتواجد بنفسه والمشاركة بعدد من مقاتلي أكاديميته في بطولة "محاربي الإمارات".

وتابع الهاشمي: "الإمارات أرض العطاء وموطن الإبداع، ونحن نقدر حب حبيب نور محمدوف لها ولأهلها، وهو قيمة مضافة للفنون القتالية المختلطة، من خلال الأرقام القياسية المهمة، وغير المسبوقة التي حققها، والانتصارات المهمة التي سجلها، ومن المؤكد أنه قدوة ونموذج للكثير من الشباب في كل مكان بالعالم، وقدم تجربة رياضية وإنسانية ملهمة للجميع بمساعدة والده، ونحن سعداء بحبه لدولة الإمارات، ونشكر حبيب نور محمدوف على الدفع بلاعبيه في النزالات بالنسخ المختلفة من بطولة محاربي الإمارات، التي باتت واحدة من أقوى وأنجح البطولات في المنطقة والعالم، ولابد في هذا المجال أن أشيد باللجنة المنظمة وجهودها على إقامة النسخة الرابعة على التوالي في ظل ظروف جائحة كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

من ناحيته عبر حبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة عن تقديره للمبادرة الخاصة بإقامة بطولة تحمل اسم والده، قائلا: "المبادرات ليست بجديدة على دولة الإمارات التي اعتبرها وطني الثاني، وبالتأكيد فإن تلك المبادرة لامست مشاعري، ولذلك فكل التقدير والمحبة والود للإمارات ولصديقي عبد المنعم الهاشمي ولبطولة "محاربي الإمارات".

وعن مشروعاته المستقبلية بعد الاعتزال قال حبيب نور محمدوف: "لدي مشروعات كثيرة ومهمة ربما تكون أكثر أهمية من تلك التي كنت أهتم بها كلاعب، وسوف أعقد مؤتمرا صحفيا يوم 2 ديسمبر المقبل في موسكو لأكشف عنها جميعا، وهذه المشروعات سيكون جزء منها في روسيا وداغستان، وأجزاء أخرى في الكثير من دول العالم، وبالنسبة للإمارات فأنا سوف أكون فخورا بالتعاون مع بعض الجهات فيها في مشروعين، أحدهما عبارة عن أكاديمية كبرى لبناء أبطال جدد، وتخريج وتأهيل نجوم محترفين في الفنون القتالية بالعشرات مثل حبيب نور محمدوف وأكثر".

وأضاف: "أولويتي الأولى في المرحلة المستقبلية هي اكتشاف وصقل الأبطال، وتأهيلهم بدنيا ونفسيا ومهاريا للفوز في البطولات الكبرى، والاستمرار في طريق الإنجازات الذي رسمته بدعم والدي وفريق عملي، وسوف احرص دائما على الحضور إلى بطولة "محاربي الإمارات" والمشاركة فيها بلاعبين من أكاديميتي لأنها بطولة ولدت قوية ومن جولة إلى جولة تزداد قوتها، وتنتدب أبطالا جدد يسهمون في تعزيز مكانتها الدولية، وأشكر المنظمين فيها، وأتوقع لها أن تستمر في النجاح وتواصل حضورها اللافت على المستوى العالمي في الفنون القتالية المختلطة".

على صعيد آخر أسفرت منافسات الجولة 14 من بطولة محاربي الإمارات مساء أمس عن فوز اللاعبة الفرنسية مانون فيورو بلقب السيدات في وزن الذبابة بعد تغلبها على الأرجنتينية جاربريلا كامبو في النزال الرئيسي الأول ..وتوج المغربي جافيير علوي بلقب وزن الديك بفوزه على الكاميروني جيروس ديا في النزال الرئيسي الثاني ..وفي باقي النزالات فاز اللاعب الإماراتي راشد داوود على منافسه الأوزبكي أوتابيك قاديروف بالاستسلام. وتغلب الروسي إسلام محمدوف على الأرميني مارتم مزلميان بالاستسلام في الجولة الثالثة ..ونجح التركي شانون روس في تحقيق الفوز على خصمه الأمريكي دونافان فريلو بإجماع الحكام، وخسر الإماراتي محمد يحيى النزال ضد خصمه دان كولينز البريطاني بالاستسلام، فيما استطاع الروسي مولد قابيلييف التغلب علىي الأوزبكي زاكا فاتولا زادا عن طريق الخنقة الخلفية، وفاز العراقي حسين سالم على المقاتل الطاجيكي شخريور جوراييف بالاستسلام.

حضر النزالات وقام بتتويج بعض الفائزين سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة لجولات" محاربي الإمارات"، وحبيب نور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة" يو إف سي" المعتزل، وفؤاد درويش رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لبطولة محاربي الإمارات مدير عام شركة بالمز الرياضية، وطارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.

وقال فؤاد درويش: "إن "محاربي الإمارات" بما تقدمه من أبطال عالميين، وبروزها من خلال التنظيم الاحترافي بشهادة الجميع، يؤكد أنها منظمة عالمية قادرة على التنافس مع نظيراتها واحتلال مكانة دولية كبرى، وأن أكبر دليل على ذلك هو حرص وتسابق المقاتلين الكبار على المشاركة بها، وبالتأكيد فإن اللجنة المنظمة كسبت الرهان للمرة الرابعة بتنظيم البطولة في هذه الظروف للمرة الرابعة على التوالي في ظل كورونا، لتؤكد من جديد أن الإمارات أرض "اللا مستحيل"، حيث كانت سباقة في التعامل الناجح مع استمرارية الرياضة في ظل الالتزام بأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة المقاتلين والمنظمين والحكام.

وأضاف: "النسخة 14 حققت أهدافها وقدمت مستويات فنية قوية في الحلبة، وهنا أشيد بالدعم والمتابعة الحثيثة من سعادة عبد المنعم الهاشمي الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الحدث، كما أنني أشكر البطل العالمي حبيب نور محمدوف صديق الإمارات والإماراتيين على حضوره بنفسه والدفع بمقاتليه في بطولتنا بما يعكس أن بطولتنا تتماشى مع سجله التاريخي وتنسجم مع أهدافه وأهداف اكاديمياته".

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