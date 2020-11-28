ختام تحدي دبي للياقة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم تحدي دبي للياقة فعالياته اليوم بعد 30 يوماً من النشاط والحيوية في مختلف مناطق دبي وسط مشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في النسخة الحالية عدد العام الماضي الذي كان في حدود 1.1 مليون شخص خصوصاً أن برنامج هذا العام ركّز على عاملي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات لتسهيل المشاركة فيه، مع الالتزام بإجراءات السلامة والنظافة وإرشادات التباعد الاجتماعي ومتطلبات التعقيم، وضم تحدي دبي للياقة، 3 قرى للياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفيستفال سيتي، و10 مواقع للياقة وأكثر من 200 جلسة افتراضية وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر، كما تضمن فعاليات كبرى من بينها تحدي دبي للجري الأكبر على مستوى المدينة وتحدي دبي للدراجات الهوائية الذي شهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص الأسبوع الماضي.

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