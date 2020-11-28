100.000 مشارك في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شهدت النسخة الثانية لـ «تحدي دبي للجري» التي أقيمت أمس، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجاحاً باهراً وسط الإجراءات الصحية المعتمدة، ومشاركة واسعة من جميع الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية.

وشارك أكثر من 100,000 شخص في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى دانة الدنيا، والذي حول دبي إلى ميدان رياضي كبير، وأتيح للمشاركين الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة في دبي، واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، و«داون تاون»، وفي قرى اللياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفيستفال سيتي.

فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة في كافة أنحاء المدينة، وكان الحماس ظاهراً على وجوه المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة، وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري والذي قدمته «سن اند ساند سبورتس».

جوائز

وأتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها خلال تحدي دبي للياقة، بدءاً من العدائين المتمرّسين الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة، وصولاً إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وتسنّى للكثيرين مشاركة تجربتهم في الحدث ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام وسم #DubaiRun، وحصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون وبلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

جولة

ورصدت جولة قام بها «البيان الرياضي» بين مناطق عديدة في دبي أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية والسعادة بين المشاركين من مختلف الجنسيات، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب المبادرة.

وتنوعت فئات المشاركين بين الأطفال والعائلات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وموظفي الشركات وطلبة المدارس ومن السياح والزوار القادمين من دول عديدة حول العالم.

وأكد الشاب عمر، سائح من مصر، أنه شاهد إعلان مصور عبر تطبيق «انستغرام» حول تحدي دبي للجري، فأعجبته الفكرة وطلب من أصدقائه مشاركته هذا التحدي المثير ونجح في إقناعهم بخوض التجربة الفريدة من نوعها، وقال:

جئت لزيارة دبي وقضاء بعض الوقت الممتع فيها مع أصدقائي، وكنت سعيداً بخوض تجربة التحدي خلال 25 دقيقة، وأشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الفكرة الرائعة، التي تعزز مكانة دبي في كونها مدينة رياضية بامتياز.

وأشارت المشاركة أمل، جزائرية مقيمة في دبي منذ سنوات، أنها تحرص أن تكون جزءاً من كل المبادرات المجتمعية وخصوصاً الرياضية، وسبق أن شاركت في تحدي الدراجات الهوائية الأسبوع الماضي لمسافة 28 كلم، كما تشارك على مدار الشهر في الفعاليات المتنوعة لتحدي دبي للياقة، وقالت:

أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المبادرة الرائعة، وأنا سعيدة بخوض تجربة فريدة تسهم في تغيير حياة الناس نحو الأفضل، وقالت المصرية لبنى فؤاد، التي اصطحبت ابنتيها ماريا وصوفيا 6 و3 سنوات لمشاركتها التحدي لمسافة 2 كلم، إنها سعيدة بأن تكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي، وإنها منبهرة بالإقبال اللافت والكبير من مختلف الجنسيات.

تعزيز

وجاء نجاح فعالية تحدي دبي للجري والمشاركة القياسية ليعزز النجاح السابق لتحدي دبي للجري في نسخته الأولى العام الماضي، التي سجلت مشاركة أكثر من 70 ألف شخص في شارع الشيخ زايد تقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم تحدي دبي للياقة بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«فيتبيت»، وسن أند ساند سبورتس، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وموانئ دبي العالمية، واتصالات، والتعليم دون انقطاع، وزووم.

فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

«التعليم من دون انقطاع»

تسنّى للمشاركين في الفعالية المساهمة في قضية نبيلة وجمع مبلغ كبير لصالح حملة «التعليم من دون انقطاع» التي تنظمها «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام، وستساهم التبرعات التي تمّ جمعها في تزويد طلاب الإمارات من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل، وعبّر منظمو الحدث عن امتنانهم لكل عدّاء وداعم وراعٍ ساهم في الحملة النبيلة.

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