منصور بن محمد يرعى بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحتضن عقارات جميرا للغولف النسخة 12 من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وتعد المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهي الحدث الأخير في سلسلة رولكس لعدد من البطولات الحصرية في هذه الجولة التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي الغولف في العالم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، خاصة لعشاق وهواة الغولف، وهو ما جعلها المكان الأنسب لتستضيف ختام موسم الجولة الأوروبية.

استضافة وسعادة

وأضاف سموه: نحن سعداء أن نواصل استضافة أبطال الغولف العالميين في دبي للمشاركة في هذه البطولة سنوياً منذ عام 2009 تحت شعار «السباق إلى دبي»، وسعادتنا هذا العام مضاعفة لأن الحدث يقام رغم كل التحديات التي أطلقتها جائحة «كوفيد 19»، مما يؤكد حجم العمل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود المنظمين من أجل استمرارية مواصلة الأحداث الرياضية والحفاظ على قوة التنافس وسلامة الجميع.

وتابع سموه: نتطلع للترحيب بعودة لاعبي الغولف الروادفي العالم إلى دبي في النسخة رقم 12 على التوالي من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بمكانة خاصة في التقويم الرياضي السنوي لدبي، وقد لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة والفعاليات الرائدة في العالم ومركزاً للسياحة الرياضية.

وتأتي رعاية سموالشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي عموماً ورياضة الغولف على وجه التحديد، بما ساهم في احتضان دبي بطولات كبرى في هذه الرياضة، واستقطاب نخبة اللاعبين وأصبحت محط اهتمام العالم، خصوصاً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي يشارك فيها أفضل اللاعبين للتنافس على الجائزة الأضخم.

ألمع الأسماء

ومنذ انطلاقها في عام 2009، أصبحت بطولة جولة موانئ دبي العالمية، واحدة من أكثر الأحداث شهرة في رزنامة لعبة الغولف، والتي فاز بها ألمع الأسماء أمثال: لي ويستوود وروري ماكلروي وهنريك ستينسون وداني ويليت والبطل الحالي جون رام الذي توج باللقب في نوفمبر الماضي للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

كما حصد أيضاً لقب بطولة السباق إلى دبي لعام 2019، والبطولة هي واحدة من أربع فعاليات فقط في الإمارة حاصلة على تصنيف خمس نجوم، كجزء من نظام تصنيف الأحداث الرياضية التابع لمجلس دبي الرياضي.

ووجه كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على كل دعمه لهذا الحدث العالمي، ونتطلع إلى العمل مع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لضمان استمرار نجاح هذه البطولة المرموقة على الساحة العالمية.

وأضاف «تعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف نقطة محورية عالمية لعالم الغولف كل عام باعتبارها آخر حدث لسلسلة رولكس في الجولة الأوروبية وبطولة ختام الموسم.

وختم: «كما نعرب عن امتناننا للراعي الرئيسي موانئ دبي العالمية، وكذلك لشركائنا في الحدث عقارات جميرا للغولف ورولكس وطيران الإمارات وبي إم دبليو وأتلانتس النخلة وسي إن إن وزيورخ إلى جانب اتحاد الإمارات للغولف ومجلس دبي الرياضي ودبي للسياحة».

بطولة جديدة

وتم الإعلان عن حدث إضافي من قبل الجولة الأوروبية وهو بطولة «الغولف في دبي» التي تقدمها موانئ دبي العالمية وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في الأسبوع السابق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، خلال الفترة من 2 ولغاية 5 ديسمبر المقبل، مما يعني أن الإمارة ستستضيف حدثين مهمين قبل نهاية موسم 2020.

حضور وإجراءات

يقتصر الحضور في بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» وبطولة «الغولف في دبي» على عدد محدود من الضيوف المدعوين، ويمكن لعشاق اللعبة متابعة الحدثين على قناة دبي الرياضية أو من شبكتهم المحلية.

وستخضع البطولتان لبروتوكولات صارمة للسلامة والاختبار المنصوص عليها في استراتيجية الصحة الشاملة للجولة وبما يتماشى مع إرشادات الحكومة الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية.

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