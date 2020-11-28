30 بانوشاً في «غنتوت الشراعي» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم، بكورنيش أبوظبي، الجولة الثالثة من سباق غنتوت للبوانيش الشراعية.

ويشارك في السباق 30 بانوشاً شراعياً لمسافة 8 أميال بحرية،وخصص النادي 450 ألف درهم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى، ويحصل بطل السباق على 30 ألف درهم.

وتسلم النادي خلال الأيام الماضية نتائج فحوصات فيروس كورونا للمشاركين والعاملين.

وطالب ماجد المهيري المدير التنفيذي للنادي المشاركين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تنظيم النادي لأربعة سباقات، اثنان منها للفئة نفسها واثنان لفئة 43 قدماً وشهدت السباقات مشاركة واسعة والتزاماً تاماً من الجميع.

وشدد على أن البوانيش تعد الأساس الذي يتم عليه بناء البحّار وتدريبه وتأهيله للمشاركة في السباقات الكبرى.

ووجه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على دعم سموه الدائم ورعاية سموه لمختلف السابقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن دعم سموه هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع،كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي على توفير كل متطلبات النجاح.

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