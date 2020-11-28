50 دراجاً إلى بطولة «السلم» للدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تأهل 50 دراجاً أمس من المرحلة الثانية لتصفيات النخبة، التي أقيمت بمضامير سيح السلم لمسافة 90 كم، إلى منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام ديسمبر المقبل بمنطقة سيح السلم في دبي، بدعم وتوجيهات مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وبتنظيم اتحاد اللعبة. وتصدر ناصر المعمري «شباب الأهلي» فئة اللاعبين الإماراتيين، تلاه عبد الرحمن البلوش وسعيد حبش «النصر»، واحتل الدنماركي جون هسلسو «سيكل هاب» صدارة فئة الأجانب، وتوج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات. وبهذه النتائج حجز 110 دراجين أماكنهم في منافسات البطولة، وكان 40 دراجاً تأهلوا من المرحلة الثانية بالحمرية، بجانب الـ 20 الأوائل من نسخة العام الماضي.

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