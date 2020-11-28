4 مواجهات في دوري السلة اليوم

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

تشهد ملاعب كرة السلة اليوم 4 مواجهات في الدوري، حيث يحل حامل اللقب الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي، ويقام ديربي الجارين الوصل وضيفه النصر بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى، وتستضيف صالتا العين وبني ياس لقائي المجموعة الثانية اللذين يجمعان بني ياس مع الظفرة، والجزيرة مع العين.

ويسعى شباب الأهلي للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم ، فيما يسعى الشارقة لتعويض خسارته أمام النصر، والوصول إلى النقطة السابعة،ويأمل الوصل تحقيق انتصاره الأول والارتقاء إلى النقطة الخامسة التي تضمن له مشاركة النصر بالمركز الثالث، فيما يسعى النصر لخطف انتصاره الثاني واقتناص نقطته السادسة التي تضعه شريكاً مع البطائح الوصيف.

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