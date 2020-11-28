مباراتان في انطلاق الدور الثاني لسيدات اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تعود منافسات سيدات اليد للدوران اليوم بإقامة مباراتين في انطلاق الدور الثاني للبطولة، وتجمع الأولى النصر مع الفريق الدولي، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما يستقبل الجزيرة فريق الجالية التونسية.

يذكر أن البطولة تأتي ضمن أجندة موسم 2019 -2020، وتوقفت بسبب جائحة كورونا عقب ختام الدور الأول والذي تصدره فريق الجزيرة برصيد 8 نقاط و يلبه النصر برصيد 6 نقاط، وتعتبر لوائح البطولة مشاركة فريقي الجالية التونسية والدولي شرفية، وهما خارج حسابات الترتيب .

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