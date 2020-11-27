"محاربي الإمارات" تخلد ذكرى والد حبيب نور ببطولة سنوية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للإلعاب القتالية المختلطة تنظيم بطولة سنوية باسم والد البطل العالمي المعتزل حبيب نور محمدوف، تقام في يناير من كل عام وتنطلق من 2021 بمشاركة نخبة من الأبطال العالميين.

وجاء الأعلان عن البطولة السنوية خلال مؤتمر صحفي على هامش بطولة "محاربي الإمارات" 14 مساء اليوم بأبوظبي، بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز المنظمة للبطولة، والبطل العالمي حبيب نور محمدوف والذي عبر عن تقديره للمبادرة الإماراتية.

وخلال المؤتمر قال عبد المنعم الهاشمي أن المبادرة تأتي تقديرا للبطل حبيب نور وعلاقاته الجيدة في الدولة تزامنا مع ذكرى رحيل والده "عبد المناف نور محمدوف"، مبينا أن مكان البطولة وكافة التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز