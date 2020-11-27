100,000 مشارك في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شهدت النسخة الثانية لـ «تحدي دبي للجري» التي أقيمت أمس، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجاحاً باهراً وسط الإجراءات الصحية المعتمدة، ومشاركة واسعة من كافة الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، وشارك أكثر من 100,00 شخص في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى دانة الدنيا، والذي حول دبي إلى ميدان رياضي كبير، وأتيح للمشاركين الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة في دبي، واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، و«داون تاون»، وفي قرى اللياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفيستفال سيتي، فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة في كافة أنحاء المدينة، وكان الحماس ظاهراً على وجوه المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة، وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري والذي قدمته «سن اند ساند سبورتس».

جوائز

وأتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها خلال تحدي دبي للياقة، بدءاً من العدائين المتمرّسين الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة، وصولاً إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وتسنّى للكثيرين مشاركة تجربتهم في الحدث ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام وسم #DubaiRun، وحصل أصحاب الصور الأفضل على جوائز قدّمها الشركاء الأساسيون وبلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

تعزيز

وجاء نجاح فعالية تحدي دبي للجري والمشاركة القياسية ليعزز النجاح السابق لتحدي دبي للجري في نسخته الأولى العام الماضي، التي سجلت مشاركة أكثر من 70 ألف شخص في شارع الشيخ زايد تقدمهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم تحدي دبي للياقة بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«فيتبيت»، وسن أند ساند سبورتس، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وموانئ دبي العالمية، واتصالات، والتعليم دون انقطاع، وزووم، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

دعم حملة «التعليم من دون انقطاع»

تسنّى للمشاركين في الفعالية المساهمة في قضية نبيلة وجمع مبلغ كبير لصالح حملة «التعليم من دون انقطاع» التي تنظمها «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام، وستساهم التبرعات التي تمّ جمعها في تزويد طلاب الإمارات من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل، وعبّر منظمو الحدث عن امتنانهم لكل عدّاء وداعم وراعٍ ساهم في الحملة النبيلة.

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