منصور بن محمد راعياً لبطولة جولة موانئ دبي العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحتضن عقارات جميرا للجولف النسخة 12 من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتعد المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية الذي يقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، وهي الحدث الأخير في سلسلة رولكس لعدد من البطولات الحصرية في هذه الجولة التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وتأتي رعاية سموه، سيرا على نهج القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي عموماً ورياضة الجولف على وجه التحديد، بما ساهم في احتضان دبي بطولات كبرى في هذه الرياضة، واستقطاب نخبة اللاعبين وأصبحت محط اهتمام العالم، خصوصاً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي يشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين على مدار الموسم للتنافس على الجائزة الأضخم.

ومنذ انطلاقها في عام 2009، أصبحت بطولة جولة موانئ دبي العالمية، واحدة من أكثر الأحداث شهرة في رزنامة لعبة الجولف، والتي فاز بها ألمع الأسماء أمثال: لي ويستوود وروري ماكلروي وهنريك ستينسون وداني ويليت والبطل الحالي جون رام الذي توج باللقب في نوفمبر الماضي للمرة الثانية في ثلاث سنوات كما حصد أيضًا لقب بطولة السباق إلى دبي لعام 2019.

والبطولة هي واحدة من أربع فعاليات فقط في الإمارة حاصلة على تصنيف خمس نجوم، كجزء من نظام تصنيف الأحداث الرياضية التابع لمجلس دبي الرياضي.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: "تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، خاصة لعشاق وهواة الجولف، وهو ما جعلها المكان الأنسب لتستضيف ختام موسم الجولة الأوروبية.

وأضاف: " نحن سعداء أن نواصل استضافة أبطال الجولف العالميين في دبي للمشاركة في هذه البطولة سنويا منذ عام 2009 تحت شعار "السباق إلى دبي"، وسعادتنا هذا العام مضاعفة لأن الحدث يقام رغم كل التحديات التي أطلقتها جائحة كوفيد 19 مما يؤكد حجم العمل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود المنظمين من أجل استمرارية مواصلة الأحداث الرياضية والحفاظ على قوة التنافس وسلامة الجميع".

وختم: "نتطلع إلى الترحيب بعودة لاعبي الجولف الرائدين في العالم إلى دبي في النسخة رقم 12 على التوالي من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بمكانة خاصة في التقويم الرياضي السنوي لدبي، وقد لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة والفعاليات الرائدة في العالم ومركزا للسياحة الرياضية ".

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: "تعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف نقطة محورية عالمية لعالم الجولف كل عام باعتبارها آخر حدث لسلسلة رولكس في الجولة الأوروبية وبطولة ختام الموسم.

وتابع: "تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كانت البطولة خاتمة مناسبة حقًا لموسم "السباق إلى دبي. نشكر سمو الشيخ حمدان على كل دعمه ونتطلع إلى العمل مع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لضمان استمرار نجاح هذه البطولة المرموقة على الساحة العالمية.

وختم: "كما نعرب عن امتناننا للراعي الرئيسي موانئ دبي العالمية، وكذلك لشركائنا في الحدث: عقارات جميرا لجولف ورولكس وطيران الإمارات وبي إم دبليو وأتلانتس النخلة وسي إن إن وزيورخ إلى جانب اتحاد الإمارات للجولف ومجلس دبي الرياضي ودبي للسياحة. "

تم الإعلان عن حدث إضافي من قبل الجولة الأوروبية مع بطولة "الجولف في دبي" التي تقدمها موانئ دبي العالمية وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف في الأسبوع السابق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، 2-5 ديسمبر المقبل، مما يعني الإمارة ستسضيف حدثين آسرين لإنهاء موسم 2020.

سيقتصر حضور المتفرجين في كلا الحدثين على عدد محدود من الضيوف المدعوين فقط، لكن يمكن لعشاق لعبة الجولف متابعة الحدث على قناة دبي الرياضية في الإمارات العربية المتحدة أو من شبكتهم المحلية بالإضافة إلى مواكبة كل الأحداث على موقع الجولة الأوروبية www.europeantour.com.

ستخضع كلتا البطولتين لبروتوكولات صارمة للسلامة والاختبار المنصوص عليها في استراتيجية الصحة الشاملة للجولة والتي ستستمر في التطور وبما يتماشى مع إرشادات الحكومة الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية.

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