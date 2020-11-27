مباشر.. انطلاق فعاليات تحدي دبي للجري من دانة الدنيا

المصدر: دبي- عدنان الغربي والبيان الإلكتروني

مع إشراقة صباح يوم الجمعة تحولت دبي اليوم إلى ميدان رياضي واسع، مناسب لكل الأعمار من مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية، خلال فعالية تحدي دبي للجري الذي يقام وفقاً للإجراءات الإحترازية، ويأتي ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30 ،والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للعام الرابع على التوالي بهدف تشجيع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً.

ويمكن للمشاركين الجري أو الهرولة أو المشي مع أفراد العائلة والأصدقاء للمسافة التي يختارونها وضمن المسار الذي يفضلون الانطلاق منه سواء في جبل علي أو منطقة جميرا أو وسط مدينة دبي أو خور دبي.

وركّز البرنامج هذا العام على عنصرَي التوقيت والقرب من مناطق تجمّع السكان والشركات لتسهيل المشاركة فيه، مع الالتزام بإجراءات السلامة والنظافة وإرشادات التباعد الاجتماعي ومتطلبات التعقيم، وضم تحدي دبي للياقة 2020 ثلاث قرى للياقة في الخوانيج وكايت بيتش وفستيفال سيتي، وعشرة مواقع للياقة وأكثر من 200 جلسة افتراضية وأكثر من 2000 حصة في 150 موقعاً طوال الشهر، كما تضمن فعاليات كبرى من بينها تحدي دبي للجري الأكبر على مستوى المدينة وتحدي دبي للدراجات الهوائية الذي شهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص الأسبوع الماضي.

فعاليات

من جهة أخرى بلغت فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020 مراحلها الختامية،و تستعد قرى اللياقة لاختتام الدورة بأسلوب مبهر وتشهد قرية ماي دبي في فستيفال سيتي اليوم أكبر فعالية قفز في المدينة لجلسة واحدة فقط بجانب حصة قفز على الترامبولين مدتها 60 دقيقة وسط أجواء موسيقية بقيادة مدربي فيتنس فيرست.

وأكبر حلبة دراجات متنقلة في المنطقة، وتتوفر مجموعة تمارين متنوعة إضافة إلى تمرين اللياقة الحماسي من «فيتنس فيرست». وتُنظم في القرية حصص رقص ولياقة برعاية اتصالات، ويمكن لمحبي كرة القدم والسلة أن يمارسوا هوايتهم المفضلة في منطقة Urban Turf لكرة القدم ومنطقة Street Basketball لكرة السلة.

وتقدم قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة أنشطة متنوعة مثل الرياضات المائية واليوغا وتمارين التحمّل عالية الشدّة وغيرها بجانب حصص فنون القتال ومنافسات في كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية ببساطة اليوغا والتأمل.

وتعدّ قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة وجهة مناسبة لمحبي ركوب الدراجات الهوائية الذين يرغبون في ممارسة 30 دقيقة يومياً من الرياضة، ويمكن لكافة أفراد العائلة حجز الدراجات مجاناً لمدة نصف ساعة بجانب ترقّب فعاليات وأنشطة مميزة طيلة بعد الظهر إلى جانب برنامج أنشطة يومي وحصص جماعية وتمارين متاحة للجميع.

بإمكان الجميع الاستمرار في مسيرة اللياقة من خلال أكثر من 200 حصة وفعالية افتراضية يومية مباشرة على الإنترنت. بجانب استخدام مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي» وخارطة «دبي مدينة اللياقة» على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة في أيّ وقت ومكان، ويشهد نهاية الأسبوع تخفيضات كبرى تصل إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية في المولات المختلفة.

يُنظم تحدي دبي للجري بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«فيتبيت»، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، وضمان، وآي إم جي عالم من المغامرات، واتصالات، وزوم، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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